Dois adeptos do Sporting detidos pelo uso de pirotecnia

Dois adeptos do Sporting foram detidos na Dinamarca devido à utilização de material pirotécnico que causou ferimentos numa criança, e obrigou um steward a ser assistido, apurou. Ao longo da partida, os adeptos leoninos foram deflagrando várias tochas, um ato que voltou a ter consequências.Recorde-se que no final da Allianz Cup, a utilização de tochas por parte da claque Juve Leo já havia provocado ferimentos numa criança que assistia ao jogo com o FC Porto no piso inferior.