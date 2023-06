Dois capitães, um goleador e uma promessa: O lote de futebolistas no último 'ADN de Leão'

O Sporting prepara-se para abrir a nova temporada com a comemoração dos 117 anos do clube, algo que irá suceder a 1 de julho, sábado, e tem já na agenda a realização de um episódio especial do podcast 'ADN de Leão' para os adeptos desfrutarem. Ora, em pleno Coliseu dos Recreios, Guilherme Geirinhas irá apresentar aquele que deve ser o último 'ADN de Leão', sendo que contará com a presença de convidados, entre eles elementos do plantel principal liderado por Rúben Amorim.E o painel acaba mesmo por ser de luxo, tal como revelou o clube de Alvalade. É que os jogadores do futebol a marcar presença no derradeiro 'ADN de Leão' serão os dois capitães, Sebastián Coates e Antonio Adán, além do goleador da equipa, Pote, e a jovem promessa, Dário Essugo. Feitas as contas, a este quarteto de futebolistas juntar-se-ão ainda outros nomes ligados ao universo do emblema verde e branca, entre eles os gémeos Paçó que atuam no futsal, Bernardo e Tomás, ladeados pelo companheiro Hugo Neves, bem como as futebolistas, Rita Fontemanha e Ana Teles.O episódio especial do podcast terá lugar no Coliseu dos Recreios, no sábado, com o evento a arrancar a partir das 21h30.