Dois corações e um dérbi pelo Sporting: Slimani continua a ver 'verde e branco'

Rúben Amorim já afirmou e reforçou que Slimani não fará parte do próximo plantel do Sporting , mas o ponta-de-lança argelino, que tem contrato com os leões até junho de 2023, continua a mostrar-se... um fã dos verdes e brancos.Esta quarta-feira, e numa altura em que cumpre já o normal período de férias, o jogador, de 33 anos, partilhou uma fotografia na qual surge num dérbi contra o Benfica, a cabecear uma bola num lance com Luisão. Veja o momento na fotogragia que acompanha esta peça, que também tem dois corações 'sportinguistas'.