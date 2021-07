Dois 'reforços' para Amorim: Coates e Plata já treinaram em Lagos

O central Coates e o extremo Gonzalo Plata já se encontram em Lagos, no Algarve, onde o Sporting está a realizar o estágio de pré-temporada: a dupla, que participou na Copa América com Uruguai e Equador, chegou hoje ao sul do país, tendo cumprido uma sessão ligeira da parte da tarde, como pode conferir nas fotografias disponibilizadas pelos leões.





Depois de Nuno Mendes, Palhinha e Pote, que estiveram com Portugal no Europeu e, por isso, apenas se juntaram ao grupo também nesta fase de preparação, eis que os sul-americanos fecham o lote dos internacionais às ordens de Rúben Amorim.