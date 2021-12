Dolores Aveiro ficou "sem voz" com vitória do Sporting

Dolores Aveiro revelou o contentamento pelo triunfo do Sporting no Estádio da Luz ( 1-3 ) e disse ainda ter ficado "sem voz" pela vitória dos verde e brancos."Este fim de semana não poderia ter começado melhor com a vitória do meu filho e dos meus meninos, Sporting. Fiquei sem voz mas de coração cheio. Bom fim de semana", revelou a mãe de Cristiano Ronaldo através da conta pessoal de Instagram.Cristiano Ronaldo destacou-se também na quinta-feira ao fazer um bis na vitória do Manchester United frente ao Arsenal (3-2).