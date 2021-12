Dolores Aveiro recebe prémio 'Dedicação'

O Sporting revelou os vencedores da edição de 2021 dos Prémios Stromp, com Dolores Aveiro a ser uma das galardoadas. A mãe de Cristiano Ronaldo foi distinguida com o prémio ‘Dedicação’ pelo histórico Grupo Stromp. Pote e Palhinha (‘Futebolistas do Ano’), Inácio (‘Revelação’), Essugo (‘Academia), Rúben Amorim (‘Técnico do Ano’) e o presidente Frederico Varandas (‘Dirigente’) foram outros premiados. Devido à pandemia, não haverá gala de entrega dos prémios, com as distinções a serem entregues de forma individual.