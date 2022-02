Dolores Aveiro: «Vamos grande Sporting, estou aqui para apoiar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo e assumida adepta do Sporting, marca esta terça-feira presença no Estádio José Alvalade para assistir ao duelo dos leões com o Manchester City, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Vamos grande Sporting, estou aqui para apoiar", escreveu na legenda da mais recente publicação feita nas redes sociais.