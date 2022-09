Dolores promete filho ou neto no Sporting: «Se o Ronaldo não vier, vem o filho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Não foi este ano, vai ser no próximo. Este ano ou para o ano ele aparece, se Deus quiser”, disse a conhecida adepta dos leões, confirmando que Ronaldo, de 37 anos, vai mesmo jogar até aos 40. “Tem de ser. Ele tem vontade e vai trabalhar até aos 40”, disse Dolores Aveiro, convicta de que CR7 “já” tem sucessor no futebol, com Cristianinho. Se a vontade de mãe ou avó se cumprir, o futuro próximo de um dos seus descendentes passará pelo Sporting... *

Dolores Aveiro nunca escondeu o desejo de ver Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting, e acredita que isso pode acontecer “mas não agora”. “Se o Ronaldo não vier, vem o filho, o Cristianinho. Está prometido”, garantiu ontem a mãe do craque, num evento em Lisboa.