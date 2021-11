Domingos Andrade, o jovem médio de 18 anos que alinha na equipa de sub-23 do Sporting, recebeu a primeira chamada à seleção principal de Angola, e não escondeu o seu entusiasmo com a convocatória."Sinto-me muito orgulhoso e feliz por ter a oportunidade de representar o meu país. Agradeço à estrutura do Sporting, aos treinadores e aos meus companheiros de equipa pela adaptação que não tem sido fácil, mas que com a ajuda deles está a ir no bom caminho", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde admitiu que foi obrigado a ultrapassar dificuldades de adaptação: "Nas primeiras semanas foi difícil porque não conhecia ninguém e era tudo novo para mim, mas receberam-me todos muito bem, desde a estrutura, aos treinadores, companheiros de equipa e psicólogos. Aqui encontrei um futebol bastante rápido, agressivo e mais táctico, diferente do futebol angolano".