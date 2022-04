Domingos Paciência e o caso Slimani: «O que acontece em privado resolve-se em privado»

Domingos Paciência frisou, em declarações ao programa Bola Branca da Rádio Renascença, que a situação de Slimani no Sporting devia ter sido resolvida "em privado", considerando que o caso pode vir a ter impacto no grupo de trabalho dos leões."Estas situações não abonam nada a favor dos grupos de trabalho. Assuntos que tenham a ver com a liderança do treinador podem interferir, mas desconheço se influenciou o rendimento da equipa. As coisas que acontecem em privado, resolvem-se em privado. Se forem públicas, resolvem-se em público. Cada um tem a sua forma de o fazer", explicou.Recorde-se que Rúben Amorim já considerou o caso Slimani um "assunto encerrado" , quando revelou que o avançado não faz parte, uma vez mais, dos planos para a visita do Sporting ao Bessa para defrontar o Boavista esta segunda-feira (20h30).