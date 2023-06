Dono do Coventry avisa Sporting: «Não cabe a Gyökeres definir o preço de negociação»

A situação em torno da cobiça de Sporting (e não só) em relação a Viktor Gyökeres promete fazer correr muita tinta no defeso que se aproxima e, desta feita, foi mesmo o dono do Coventry, Doug King, a abordar o caso. Em entrevista à BBC que cobre a zona de Coventry e Warwickshire, o acionista maioritário do emblema do Championship analisou o interesse em torno do avançado sueco, que se encontra prestes a entrar no último ano de contrato e que tem suscitado a cobiça de vários clubes da Premier League, mas também do Sporting, o qual, garante, já encetou conversações pelo jogador.Tal comonoticia na edição desta segunda-feira, os verdes e brancos apresentam-se como o clube melhor posicionado tendo em vista a contratação de Gyökeres - pelo menos, foram o único emblema que, para já, abordou oficialmente o Coventry nesse sentido -, e despertam a atenção do próprio jogador, seduzido pelo projeto que lhe foi explicado por Rúben Amorim, mas tudo isto esbarra na vontade da formação do Championship.Isto porque, à BBC local, Doug King, deixou claro que o Coventry não irá ceder à vontade de Gyökeres, deixando um aviso à direção do Sporting. "O Sporting tem estado em todas as páginas e têm estado em contacto com o clube mas, em última instância, quando um jogador é transferido, tem de acordar as condições com o clube em questão e o clube vendedor tem de concordar com um pacote compensatório. Se ambas as condições não resultarem, não vai acontecer nada", sublinhou o dono dos skyblues, sem esquecer as recentes declarações de Gyökeres, que considerou o valor mínimo exigido pelo Coventry (uma cifra a partir dos 20 milhões de euros) demasiado alto "Com todo o respeito pelo Viktor, obviamente foi entrevistado e deixou clara a sua posição. Não cabe ao Viktor Gyökeres definir o preço de negociação e dizer ao clube 'vou embora por 50 p (cêntimos)...'. Não é assim que funciona e isso não vai acontecer nesta situação", começou por defender, antes de completar: "O facto é que compramos e vendemos jogadores, essa é a natureza do futebol. Por vezes compramos jogadores e vendemos com perdas, ou então eles vão embora e não recebemos qualquer compensação [financeira] por isso".No entanto, Doug King prevê uma negociação até longa com o Sporting ou outro emblema por Viktor Gyökeres, atualmente focado nos compromissos da seleção sueca. "Portanto, a realidade é que ainda é cedo na janela do mercado. Há muito interesse no Viktor. Ele deixou o seu comentário à imprensa e vamos ver como isto evolui. Estou bastante calmo acerca desta situação e ele ainda representa e tem contrato com o Coventry City Football Club neste momento", vincou.