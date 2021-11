Dono do Liverpool quis dar 100 milhões de euros para comprar dívida do Sporting

O Sporting, mais concretamente a sua dívida, terá estado no radar da RedBird Capital Partners, um dos acionistas da Fenway Sports, que detém o Liverpool. De acordo com o jornal ECO, este fundo terá apresentado uma proposta de 100 milhões de euros para comprar a dívida do Sporting ao BCP e Novobanco, que ascende a 240 milhões - nos quais estão incluídos cerca de 128 milhões de euros em Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).No entanto, sublinha a referida fonte, o fundo que tem entre os seus investidores o basquetebolista LeBron James já terá saído da corrida, e neste momento é o próprio Sporting o principal candidato a recomprar a sua dívida, com o apoio do fundo Apollo. De resto,, pela 'Bloomberg', especializada em informação financeira. Além do Sporting, também o Bank of America e o fundo Carlyle terão demonstrado interesse.Recorde-se que o Sporting tem em curso o período de subscrição do empréstimo obrigacionista lançado pela SAD, de 30 milhões de euros, cuja oferta pública decorre até às 15 horas do dia 6 de dezembro. Esta emissão tem uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano e arranca nos seis milhões de obrigações, ao valor nominal de cinco euros, cujo montante pode ser aumentado pela SAD até esta terça-feira. De resto, já começou a ser reembolsado o empréstimo obrigacionista lançado em 2018.