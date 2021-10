Dos dotes de Pote no FM à 'picardia' entre Palhinha e Esgaio: o outro lado do Besiktas-Sporting

O Sporting divulgou esta quinta-feira os bastidores da viagem da equipa até Istambul, onde na terça-feira bateram o Besiktas por 4-1 em jogo da terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões. Todos os detalhes da viagem até à Turquia, com imagens do 'mister' Pote no conhecido 'Football Manager', da 'queimada' entre João Palhinha e Ricardo Esgaio até ao apito final e recolher aos balneários no Vodafone Park.