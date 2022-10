Dos golos sofridos à renovação: confira aquilo que disse Matheus Reis em Londres

Matheus Reis foi o primeiro leão a falar no novo White Hart Lane, em Londres: no lançamento da visita ao Tottenham o ala esquerdo, de 27 anos, abordou a importância deste encontro para as contas do Grupo D, a permeabilidade mostrada pelos leões, assim como o futuro... a verde e branco - a possibilidade de renovar contrato, para já válido até 2025, leia-se.





"Sim. Os últimos dois jogos [duas derrotas com o Marselha]… O que aconteceu [expulsões de Adán e Esgaio em duas primeiras partes] foi algo que ninguém previa. Não estávamos assim tão preparados, mas sabemos como é o futebol. Levantámo-nos, também vimos de uma vitória no campeonato [3-1 ao Casa Pia] e chegamos a este jogo totalmente confiantes, acreditando que podemos sair daqui com um bom resultado.""Infelizmente estamos a sofrer mais golos do que o normal, mas pelo que estudamos, pelo que vemos nos vídeos, percebemos que são detalhes; estamos a trabalhar para os corrigir, para que não aconteçam mais.""Não há nada em concreto, mas só de saber disso é uma honra enorme, porque sou muito feliz aqui, a minha família é muito feliz em Lisboa, estou super adaptado e gosto muito do clube, da estrutura e de todos os que trabalham aqui. Para mim é uma honra enorme."