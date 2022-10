Dos "leões frustrados" ao "déjà vu": imprensa francesa fala em "pesadelo" para o Sporting

O Sporting voltou, esta quarta-feira, a não conseguir levar a melhor sobre o Marselha (0-2) , desta vez na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, numa exibição que a imprensa francesa classifica como um pesadelo, destacando os "brindes" que os leões foram oferecendo à formação gaulesa ao longo do jogo."O Marselha voltou a beneficiar de uma expulsão na primeira parte. Já avisado depois de uma cotovelada na cara de Nuno Tavares três minutos antes, Ricardo Esgaio viu o segundo cartão amarelo por ter atropelado Amine Harit. Definitivamente num dia mau, o Sporting perdeu também o capitão Sebastián Coates por lesão, aos 35 minutos, e depois Pedro Gonçalves, que foi expulso por ter reagido mal a um primeiro amarelo"."Sólidos nas transições e nos duelos, os homens de Igor Tudor surpreenderam um Sporting certamente vingativo, mas que rapidamente ficou confuso e nervoso. 42: foi este o número de minutos em que o Sporting jogou em onze contra onze neste duplo confronto com o Marselha. Coates regressou, mas rapidamente se perdeu. Como os seus dois companheiros, pareceu muito lento nos ataques do Marselha. Sobrecarregado, foi forçado a sair devido a uma lesão muscular. Um pesadelo"."A isto se chama um déjà vu. Aos 19 minutos, Amine Harit é travado na grande área do Sporting por Ricardo Esgaio, que tinha acabado de ser advertido. Segundo cartão amarelo e consequente vermelho. Um pesadelo para o Sporting"."Depois de um primeiro jogo marcado por vários erros do guarda-redes do Sporting, os comandados de Igor Tudor conseguiram mais uma vez frustrar os leões. Aproveitaram-se de brindes dos portugueses, incluindo duas faltas de Ricardo Esgaio quase no mesmo minuto".