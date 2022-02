Duarte Correia assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Duarte Correia, um central de 14 anos que representa os leões desde a temporada 2018/19. Já a trabalhar em Alcochete, o defesa agradeceu o "voto de confiança" que a direção do clube leonino depositou em si, e lembrou a aposta de Rúben Amorim nos mais jovens. "Sei que estou no clube certo e isso vê-se na equipa principal, com o Rúben Amorim a apostar nos jovens", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde também apontou as suas referências:"No passado era o Mathieu. Agora, é o Gonçalo Inácio por ter características parecidas. É uma jovem promessa do Sporting CP e vou tentar seguir o caminho dele".