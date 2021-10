Duas baixas e Luís Neto condicionado no regresso do Sporting aos treinos

O Sporting iniciou este sábado a preparação para o jogo com o Besiktas, da fase de grupos da Liga dos Campeões, com baixas de Pedro Porro e Bruno Tabata. Os dois fizeram tratamento. A estas duas situações, junta-se o facto de Luís Neto ter treinado de forma condicionada.



Pedro Porro está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito e Bruno Tabata tem um traumatismo no joelho direito.





Os jogadores titulares sexta-feira frente ao Belenenses realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto o restante plantel trabalhou normalmente no relvado.O próximo treino está marcado para domingo às 10 horas na Academia, em Alcochete.