Duas baixas e três 'reforços' no treino do Sporting antes do jogo com o Dortmund

No derradeiro treino do Sporting tendo em vista o jogo com o B. Dortmund, Rúben Amorim não contou com Jovane (lesão no ligamento lateral do joelho esquerdo) e Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo), duas baixas certas para o jogo com os alemães. Para completar o grupo, o técnico chamou os jovens Etienne Catena (defesa) e Nazinho e Edson (médios) que já haviam sido chamados anteriormente aos trabalhos da equipa principal.Com Frederico Varandas atento à sessão de trabalho, os jogadores do leoninos mostraram boa disposição durante o período aberto à comunicação social para recolha de imagens. Aliás, o jovem Ugarte não se livrou do célebre túnel para celebrar a primeira do internacionalização ao serviço do Uruguai. Recorde-se que caso os leões vençam amanhã por dois ou mais golos asseguram automaticamente a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.