Duas baixas no Sporting para a receção ao Dortmund

A 48 horas do jogo com o Borussia Dortmund, Rúben Amorim vê confirmadas duas baixas para a receção à equipa alemã, marcada para quarta-feira, às 20 horas, no Estádio José Alvalade.Além de Jovane Cabral, que só deverá regressar aos relvados em janeiro, devido a lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, o treinador não poderá contar com Rúben Vinagre. O defesa-esquerdo estava em dúvida mas, no treino realizado na manhã desta segunda-feira na Academia, voltou a fazer apenas tratamento, pelo que estará assim descartada qualquer possibilidade de recuperar a tempo de defrontar o Dortmund.Relativamente ao encontro da Taça de Portugal com o Varzim, recorde-se, Amorim terá de novo ao dispor Coates, que superou uma recaída do problema crónico no joelho direito, e Tiago Tomás, restabelecido de uma amigdalite.Os leões cumprem esta terça-feira pelas 10h30, em Alcochete, o último treino com vista ao jogo da 5.ª jornada do Grupo C da Champions. A antevisão da partida será feita por Rúben Amorim e por um jogador ao final da tarde, pelas 18h30, no Auditório Artur Agostinho. Antes, haverá conferência de imprensa e treino do Dortmund, no relvado de Alvalade, que tem estado em tratamento desde o duelo com o Varzim.