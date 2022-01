Duas boas notícias no treino do Sporting: Porro e Ugarte integrados

No dia em que Rúben Amorim já não orientou o treino do Sporting por se encontrar positivo à Covid-19 , o treinador recebeu, ainda assim, duas boas notícias: Porro, recuperado de lesão, e Ugarte, que terminou o isolamento após ter acusado positivo à Covid-19, participaram na sessão desta quarta-feira, apontando ambos à descolação aos Açores (sexta-feira), onde o campeão nacional defronta o Santa Clara.O ala espanhol, de 22 anos, não é opção desde 11 de dezembro, após recaída a uma lesão antiga na coxa direita (tendinopatia). Já o médio uruguaio, que ficou em casa desde dia 26, só não participou no último jogo de 2021, a receção (vitória por 3-2) ao Portimonense.De fora continuam Jovane (lesão no joelho esquerdo), assim como outros trêspositivos ao coronavírus, Tabata, Geny Catamo e Gonçalo Inácio.O Sporting volta a trabalhar quinta-feira de manhã, em Alcochete, partindo depois de almoço para São Miguel.