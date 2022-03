Duas novidades na lista de convocados do Sporting para o jogo com o Manchester City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting ruma a Manchester com 21 jogadores na comitiva. Destaque para as presenças de Rodrigo Ribeiro e Renato Veiga, que são opção para defrontar o City quarta-feira (20 horas), em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.A comitiva leonina é liderada pelo presidente Frederico Varandas, que não prestou qualquer declaração no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à partida para Inglaterra.Adán, Virgínia, André Paulo, Porro, Esgaio, Coates, Feddal, Matheus Reis, Neto, Vinagre, Essugo, Ugarte, Nuno Santos, Paulinho, Slimani, Gonçalo Inácio, Edwards, Rodrigo Ribeiro, Renato Veiga, Sarabia e Tabata.