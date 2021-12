Marco García e Alek Álvarez, dupla de jogadores do Pumas do México, estão em testes na Academia do Sporting.A informação avançada esta terça-feira pelo 'Record México' dá conta de que os dois jogadores foram convidados pelo emblema leonino a se apresentarem em Alcochete para treinar juntamente com a equipa B dos leões, de forma a dar continuidade ao acompanhamento que o clube vinha a fazer aos dois atletas, que ficarão em Portugal pelos próximos 15 dias.Marco García, médio de 21 anos, disputou um total de 10 partidas com a equipa principal do Pumas esta temporada, tendo privilegiado da condição de titular em quatro e apontado um golo. Já Alek Álvarez, médio de 18 anos, estreou-se esta temporada, onde participou em seis encontros - um deles como titular. Fez a maior parte do percurso no Pumas na equipa de sub-20.