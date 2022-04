Dupla do Sporting na lista de Bruno Lage

A dupla composta por Palhinha e Matheus Nunes pode virar solução no Wolverhampton, caso Moutinho e Rúben Neves deixem o clube no final da época.Segundo o ‘The Athletic’, Bruno Lage tem os jogadores do Sporting na lista de alvo. Os dois internacionais portugueses estão referenciados no Wolves e são candidatos a deixar Alvalade.