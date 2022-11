Dupla folga antes de receber o Farense

O primeiro ciclo de treinos durante a paragem já ficou para trás das costas. Depois de quatro dias de trabalho, Rúben Amorim concedeu o dia de hoje e amanhã de folga ao plantel, que assim pode aproveitar pouco mais de 48 horas para descansar e recarregar baterias junto de familiares e amigos, como foi o caso de Porro, que foi a casa, em Don Benito. O grupo volta à Academia na manhã de sábado, de olho na receção de quarta-feira ao Farense, na Taça da Liga.

Treino conjunto com a equipa B

À exceção dos lesionados Neto e Daniel Bragança, o restante plantel encerrou ontem a semana de trabalho com um treino conjunto com a equipa B. Num jogo com duas partes de 45 minutos, vários jogadores trocaram entre as duas formações – uma com coletes, outra sem. Entre os miúdos, João Ferreira, Gonçalo Braga, Miguel Menino, Lamarana Jallow, Samuel Justo, Vando Félix, Francisco Canário ou Youssef Chermiti foram observados por Amorim.