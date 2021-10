Edinho reencontrou Nuno Santos na Academia: «Que a vida te sorria sempre»

O Torreense deslocou-se esta sexta-feira à Academia de Alcochete para disputar um jogo-treino com o Sporting. No final, Edinho, avançado de 39 anos que representa o emblema de Torres Vedras, na Liga 3, tirou uma fotografia com Nuno Santos, avançado do Sporting com quem partilhou o balneário do V. Setúbal na temporada 2016/17.





"Hoje foi mais um dia ganho estive com meu irmão @nunomsantos11. Que a vida te sorria sempre. Deus te abençoe a ti e à tua família estamos juntos sempre toda sorte do mundo e bom resto de campeonato craque", escreveu Edinho, no Instagram.