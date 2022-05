Edu Pinheiro deixa o Sporting

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Edu Pinheiro (@edu8pinheiro)

Edu Pinheiro, de 24 anos, vai deixar o Sporting. O médio termina contrato no final da presente temporada e já sabe que não irá renovar.Na Academia desde 2016 onde chegou oriundo do Paços de Ferreira, o jogador foi alvo de sucessivos empréstimos e não contabiliza qualquer jogo na equipa principal. No momento da saída, o futebolista fez questão de agradecer ao Sporting no Instagram.