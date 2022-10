Eduardo Barroso vê Varandas a aproveitar-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, apontou a Frederico Varandas, que acusa de se ter aproveitado dos incidentes na bancada sul de Alvalade, no sábado, precipitando, disse-o à Renascença, o corte de relações com a claque Juventude Leonina.

“Não se troca a nossa coerência, a nossa dignidade, por apoio a polícias que exageram na sua atuação”, atirou o ex-dirigente, que concretizou: “Há muitos presentes envenenados para se defender a presidência do Sporting.”