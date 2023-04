Eduardo Felicíssimo assina contrato profissional com o Sporting

Eduardo Felicíssimo assinou contrato profissional com o Sporting, um voto de confiança que deixou o médio "muito feliz"."Estou muito orgulhoso e agora é continuar a trabalhar. Este contrato é fruto do trabalho que tenho vindo a realizar ao longo dos anos e uma demonstração de que o clube acredita muito em mim", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde ainda apontou as suas referências na equipa profissional: "O Ugarte e o Dário Essugo. São jogadores que trabalham muito, embora não tenham as minhas características. Ainda assim, vejo neles coisas que posso melhorar".Natural do Montijo, o jovem começou a carreira no Alcochetense e acabou por rumar ao Benfica onde esteve até 2019, ano em que se mudou para a Academia. Agora de leão ao peito, Eduardo Felicíssimo garantiu que tem o sonho de "chegar à equipa principal" e ainda deixou uma garantia aos adeptos leoninos: "Posso prometer que vou dar sempre o meu melhor nos treinos e jogos, vou honrar o Clube até ao fim".