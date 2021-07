Eduardo Quaresma antecipa regresso e já trabalha na Academia com Porro

Depois de Porro, Eduardo Quaresma. O jovem jogador leonino antecipou o regresso das férias e já trabalha na Academia, juntando-se assim a Porro que se encontra em Portugal já há alguns dias.





Tanto Porro como Eduardo Quaresma partilharam esta quarta-feira imagens desse momento nas stories do Instagram.A lesão muscular na face posterior da coxa esquerda contraída a 11 de maio, no jogo da consagração do campeão Sporting, obrigou Porro não só a adiar a entrada de férias, mas também a antecipar o fim desse período. No dia 17, o ala direito, de 21 anos, utilizou as redes sociais para anunciar o "regresso ao trabalho": esteve na Academia a fazer uma bateria de exames para verificar a evolução da recuperação, mas também para realizar um treino no ginásio, com um preparador físico.