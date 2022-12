Eduardo Quaresma: «Gostava de voltar ao Sporting»

O Sporting quer um central destro, apesar de ter um emprestado nos seus quadros, que sonha com a afirmação no clube – o regresso em janeiro não é hipótese, sabe Record. Falamos de Eduardo Quaresma, defesa de 20 anos que os leões cederam no início da época ao Hoffenheim eque confessa sentir “saudades” de Alvalade. “Não tive uma época em que dissessem: ‘Ok, o Edu está aqui’... Gostava muito de um dia voltar ao Sporting, afirmar-me e fazer os jogos todos”, disse, ao ‘Zerozero’, revelando conversas que teve com Rúben Amorim:





“Disse-me que tinha talento, mas que tinha de mudar a minha mentalidade. Queria que eu crescesse. Tentou pôr-me juízo na cabeça, não tinha a maturidade que tenho agora. Até me disse: ‘Só não te quero na tua zona de conforto. Quero que vás para longe!’. É um excelente treinador e excelente pessoa”, frisou. Na Alemanha, soma 4 jogos esta época e espera “aproveitar ao máximo a experiência”.