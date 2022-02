Edwards diz que Sporting é 'o maior de Portugal' e vinca: «Sou entusiasmante»

Marcus Edwards foi apresentado esta terça-feira como reforço do Sporting até 2026: aos meios do clube, não escondeu a importância de ter rumado ao campeão nacional, orientado por um treinador que, vincou aos meios do clube, o vai ajudar a evoluir. Afinal, ele já... entusiasma."Estou agradecido a Rúben Amorim por acreditar tanto nas minhas capacidades. Toda a gente sabe o quão bom treinador é. Estou bastante entusiasmado por poder aprender e evoluir com ele", atirou, concretizando sobre si, um desequilibrado: "Sou um jogador entusiasmante, adoro ter a bola, mostrar qualidades, marcar golos - de criar coisas. Para mim, não há nada como marcar golos, gosto muito de marcar, mas o mais importante é ajudar a equipa, claro."Após duas épocas e meia no V. Guimarães, o novo camisola 23 dos verdes e brancos garante ter cumprido um sonho, e fala "num grande dia" para si e para os seus."Estou muito muito feliz. É um grande dia para mim e para a minha família, para os meus amigos. Como disse, estou muito feliz por estar aqui. É definitivamente um sonho tornado realidade, pois o Sporting é o maior clube de Portugal", atirou, elogiando a forma como o leão se organiza em campo: "A forma como têm jogado ao longo dos últimos dois anos… Têm um grande treinador, um bom sistema e excelentes jogadores. São uma equipa muito boa."Concluiu com a vontade de se estrear em Alvalade, sabendo de antemão que Amorim já o convocou para a visita ao Jamor, para defrontar o Belenenses SAD: "É um grande estádio e quando vais lá só dá vontade de ali jogar. É muito bom e estou contente por ser, agora, a minha casa."