Edwards ao minuto: jogador viaja ainda hoje para Lisboa

Completamente fechado o acordo entre Sporting e V. Guimarães - que pode consultar com pormenor aqui -, resta ao protagonista, Marcus Edwards, rumar a Lisboa onde vai rubricar um contrato válido com os leões até 2026.Ao queapurou, o futebolista viaja para a capital ainda esta segunda-feira para colocar o preto no branco, ainda não existindo, contudo, informação sobre quando será apresentado - com o mercado a fechar, tudo indica que será até amanhã.