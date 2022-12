Edwards após a goleada do Sporting: «Foi uma das nossas melhores performances»

Marcus Edwards contribuiu para a goleada do Sporting na receção ao Sp. Braga (5-0), depois de ter fechado o resultado ainda antes do intervalo na marcação de um penálti que o próprio extremo sofreu.

Após a partida, o inglês de 24 anos estava feliz. "Foi uma das nossas melhores performances. Jogámos muito bem, com e sem bola. Estou orgulhoso da equipa", afirmou, à Sport TV. Ainda que parco em palavras, Edwards concordou que o resultado foi justo e preferiu destacar o coletivo ao individual. "Toda a gente jogou muito bem", resumiu, a fechar.





Mais tarde, à Sporting TV, o camisola '10' dos leões admitu estar no melhor momento da carreira: "Estou na minha melhor forma, a marcar mais e mais a cada época." E garantiu: "Vamos continuar a dar tudo pela equipa."Ao canal do clube, Edwards agradeceu ainda aos adeptos leoninos que estiveram em Alvalade, mesmo com muita chuva. "Agradecemos aos adeptos que cá vieram, especialmente com o tempo assim", concluiu.