Edwards e Rochinha aplaudidos no regresso a Guimarães

Antes ainda do jogo ter o pontapé inicial, Edwards, ex-jogador do Vitória e atualmente no Sporting, aproveitou para cumprimentar várias elementos dos vitorianos, inclusive o segurança à chegada ao Estádio D. Afonso Henriques. Já no túnel de acesso ao relvado, reencontrou os ex-companheiros e fez questão de cumprimentar a maioria, tal como sucedeu com Rochinha, que se transferiu ainda no mercado de verão para Alvalade.

De resto, a dupla foi bem recebida por parte dos adeptos vitorianos, ficando tal evidente com os aplausos que receberam aos 90’+1, quando Edwards deu lugar a Rochinha em campo.