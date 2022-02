Edwards fica com cláusula de 60 milhões de euros no Sporting

Marcus Edwards ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros, divulgou esta terça-feira o Sporting. O extremo inglês, de 23 anos, assinou até 2026, tendo custado aos cofres leoninos 7,67 M€, com Bruno Gaspar e Geny Catamo (este por empréstimo) a seguirem para o V. Guimarães, que ficou com direito de preferência sobre Gonzalo Plata.Edwards fica com a camisola 23.