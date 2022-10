Edwards: «Foi um grande momento para mim»

No reencontro com a sua equipa de formação, Marcus Edwards marcou um golo e ajudou no empate do Sporting em casa do Tottenham , a um golo. Após a partida, o extremo inglês falou de uma noite especial."Foi um jogo especial com os meus amigos e família a apoiarem-me aqui. Foi um grande momento para mim. Dominámos na 1ª parte e na 2ª parte recuámos um pouco e o Tottenham aproveitou bem. Temos uma grande equipa e um grande guarda-redes. Sabíamos que ia ser difícil, mas estivemos bem. Sentimo-nos confiantes, porque vamos poder disputar a qualificação em casa", declarou, à ELEVEN.