Edwards, o jogador que protagonizava 'momentos uau' na academia do Tottenham

O regresso de Marcus Edwards para defrontar o clube que o formou mereceu muita atenção da imprensa inglesa. O 'The Athletic', por exemplo, publicou um artigo sobre a carreira do jogador do Sporting e destacou a passagem pelo Tottenham."Edwards era o que a academia do Tottenham deveria ser. Um miúdo local, de Enfield. Ele nunca foi o mais alto, mas quando se tratava de ultrapassar adversários no um contra um não havia ninguém melhor. Os técnicos da academia do Tottenham costumavam falar de jogadores que protagonizavam 'momentos uau'; algo que nenhum jovem conseguia fazer. E ninguém os protagonizava mais do que Edwards", escreve a publicação inglesa, num artigo assinado pelo jornalista Jack Pitt-Brooke.