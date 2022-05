Edwards: «O Sporting foi uma escolha fácil para mim e para a minha família, é um grande clube»

Edwards estava no radar do Sporting e de Rúben Amorim há já algumas épocas e a mudança acabou por se concretizar no passado mercado de inverno. Uma decisão que, da parte do próprio jogador, foi "fácil" de tomar."O Sporting foi uma escolha fácil. É um grande clube. Não foi difícil nem para mim nem para a minha família. Adoro Londres, mas também gosto de Lisboa", frisou, no podcast do Sporting, 'ADN de Leão', puxando a cassete mais atrás, à altura em que pisou solo português pela primeira vez, para representar o V. Guimarães: "Mudança da Premier League para o campeonato português? Não foi difícil. Obviamente, ainda sou jovem. Antes de ir para o Vitória já tinha ido por empréstimo para a Holanda, para o Excelsior. Não olhei para a mudança dessa forma, como um passo atrás. A principal razão [para escolher o Vitória e Portugal] foi porque eles estavam a jogar na Liga Europa. Queria sair da situação onde estava na altura. Quando a oportunidade surgiu, achei que a tinha de agarrar com as duas mãos".Ainda que numa cidade diferente, o extremo, de 23 anos, ainda tem raizes no Norte, a começar pelo seu... cabeleireiro. "Tenho o meu próprio cabeleireiro, é do Porto. É o mesmo de quando estava em Guimarães. É caro… Só confio em dois barbeiros, um aqui e um em Londres!".