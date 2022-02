Edwards oficial no Sporting e V. Guimarães recebe dupla leonina: todos os detalhes do negócio

Marcus Edwards é oficialmente jogador do Sporting. A confirmação chegou na última atualização da Liga, já depois da meia-noite, e posteriormente num comunicado do V. Guimarães, a dar conta dos pormenores do negócio. Assim sendo, os leões pagam 7,67 milhões de euros por 50% do passe, podendo aumentar em 500 mil euros, caso sejam cumpridos determinados objetivos.Em sentido inverso, seguem para Guimarães Bruno Gaspar (a título definitivo), "tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e ao seu regresso ao D. Afonso Henriques até junho de 2026", e Geny Catamo, este por empréstimo até final da época, com opção de extensão por mais uma temporada.O V. Guimarães ficou ainda com "direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva – a partir da época 2022/23 – do jogador Gonzalo Plata, sendo válida para outro(s) jogador(es) do Sporting CP caso não seja exercida pelo internacional equatoriano."A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD para a transferência do jogador Marcus Edwards, pelo valor de 7.670.000€ correspondente aos 50% dos direitos económicos detidos por esta Sociedade. O acordo contempla ainda bónus que podem atingir um total de 500.000€, mediante objetivos desportivos a atingir pelo Sporting CP.A este valor acresce a cedência imediata e definitiva de Bruno Gaspar, passando o Vitória a ser detentor da totalidade dos direitos económicos do lateral-direito, tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e ao seu regresso ao D. Afonso Henriques até junho de 2026.O Vitória recebe ainda o extremo Geny Catamo por empréstimo válido até final da temporada, salvaguardando preferência para extensão do vínculo com o internacional moçambicano para 2022/23.De igual modo, o acordo inclui um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva – a partir da época 2022/23 – do jogador Gonzalo Plata, sendo válida para outro(s) jogador(es) do Sporting CP caso não seja exercida pelo internacional equatoriano.No âmbito da transferência de Edwards o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham Hotspur Football Club, 10% de uma mais-valia futura a receber pelo clube londrino, tendo este prescindido também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade.O Vitória deseja a Edwards as maiores felicidades para esta etapa da sua carreira.