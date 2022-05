Edwards revela pormenores da adaptação ao Sporting: do concerto ao vivo à ajuda de dois tradutores no plantel

Marcus Edwards é um homem de poucas palavras, todavia mais do que suficiente para partilhar alguns pormenores da adaptação a Alvalade, desde que foi contratado em janeiro ao V. Guimarães. Admitindo sentir-se, hoje, "mais confortável" no clube, atribuiu também mérito aos companheiros de equipa.Até porque, no primeiro jantar que teve com a equipa, foi integrado com uma praxe: cantar ao vivo. "Cantei, sim. Como é que conseguiste o vídeo? Deixa-me ver primeiro… Acho que correu bem. Sempre que canto são sempre músicas do Drake, são fáceis. Tento animar a plateia. Músicas originais? Não tenho"; revelou, em conversa com o humorista Guilherme Geirinhas, no podcast do Sporting 'ADN de Leão'.Por outro lado, também dois jogadores em particular foram fundamentais na adaptação ao fazerem o papel de... tradutores, uma vez que o inglês, que está no nosso país há três anos, admite que o seu português "não é muito bom": "Estou muito feliz no Sporting, mais confortável agora do que no início. O que era diferente? Não sei, era um ambiente novo, companheiros de equipa novos… Demoro algum tempo a adaptar-me a toda a gente. Mas agora sinto que estou bem. Tradutor? Matheus [Nunes] traduz muitas coisas para mim e o João [Virgínia], porque tem mais ou menos a mesma idade do que eu, tem 22 anos. Descobri que jogámos algumas vezes um contra o outro, quando ele estava no Arsenal e eu no Tottenham. Não sabia até começarmos a falar. O mister Amorim fala em inglês comigo, caso contrário não iria compreender. O inglês dele é bom, fiquei surpreendido. O que ele me diz? Depende de como está a correr o jogo. Diz onde devo jogar e o que devo fazer".Instado a perspectivar o futuro depois de pendurar as chuteiras, e ainda que tímido, Edwards confessa que gostava de ser "analista na televisão". "Seria um bom analista de futebol. Tipo Rio Ferdinand [ex-jogador inglês]. Em Portugal? Se já conseguir falar português, talvez. Tenho aula de português amanhã. Estou a aprender as coisas básicas - ainda não sei as cores. É tipo ‘olá’, ‘como estás’?", atirou.