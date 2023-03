Edwards: «Rúben Amorim ajudou-me muito taticamente e a amadurecer em campo»

Edwards está há pouco mais de um ano, tempo suficiente para que, na sua opinião, tenha conseguido evoluir muito como jogador, claro está graças à ajuda de Rúben Amorim. "Ajudou-me muito na parte tática, porque ele é muito bom, e também a amadurecer em campo e a olhar para o futebol de forma diferente, em vez de ser apenas jogar", salientou, em entrevista à Sporting TV.Numa espécie de autoavaliação, o jogador de 24 anos acredita que é possível "melhorar em tudo" e, uma vez mais, sublinha o importante papel da equipa técnica em Alvalade. "O Carlos [Fernandes, adjunto] mostra-me os vídeos das minhas jogadas e analisamos. Todos os treinadores nos ajudam bastante de forma individual. Acho que tem sido a minha melhor época até ao momento. Ainda temos dois meses pela frente e objetivos por atingir", acrescentou.Puxando a cassete atrás, Edwards fez questão de agradecer ao V. Guimarães, um "grande clube" do qual se transferiu para Alvalade, e relembrou as sensações quando assinou contrato com os verdes e brancos: "Foi um grande momento para mim e para minha família. Sempre quis jogar num clube grande como o Sporting. Todos estavam orgulhosos, porque eles sabem que tem sido complicado em algumas fases. Todos fizeram parte deste momento de orgulho. Uma decisão muito fácil. Vou ser para sempre um adepto do Sporting, só pelo tempo que passei aqui".Foi precisamente pelo Sporting que o esquerdino cumpriu o "sonho" de chegar à Liga dos Campeões, competição que lhe permitiu o reencontro com o Tottenham, o clube onde se formou. Recentemente foi a vez do Arsenal, na Liga Europa, outra equipa de 'casa'. "Foram dois dos meus maiores jogos. É um sentimento diferente quando vais a casa jogar contra duas das melhores equipas que jogam no país. Foi um sentimento muito especial e ganhar a ambas, do Norte de Londres", vincou, admitindo que o golo que apontou aos spurs era "impossível de não celebrar".A vitória nos oitavos de final diante dos gunners deu um novo alento ao leão, assume, certo de que a equipa está num "bom momento de forma": "Só temos de nos manter assim e entrar em cada jogo para vencer. Com este número de jogos a equipa está sempre pronta. Temos grandes ambições, especialmente depois do Arsenal", atirou, colocando o foco na Juventus, nos 'quartos', e... demais equipas: "Este ano todas as equipas que estão na Liga Europa podiam estar na fase a eliminar da Liga dos Campeões. O nível da competição é alto, mas nós somos tao bons quanto eles".A terminar, uma confissão, relativamente a um jogador que fala... português. "O meu jogador preferido [na adolescência] era o Neymar. Se o encontrasse em campo? Provavelmente só pediria a camisola dele", rematou.