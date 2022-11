Edwards: «Tem sido um mês difícil, mas estamos juntos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcus Edwards foi decisivo na vitória do Sporting frente ao V. Guimarães (3-0). O extremo saltou do banco e esteve nos três golos, marcando um deles. No final, destacou a importância deste triunfo."Foi muito importante para nós vencer este jogo. Era o que precisávamos. [Momento negativo?] Ficamos sempre juntos, somos uma família. Tem sido um mês difícil, mas estamos juntos e temos de pensar assim em cada jogo. Obrigado aos adeptos por todo o apoio", disse à Sport TV.