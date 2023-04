Edwards treina integrado no regresso aos trabalhos do Sporting

Depois do empate (1-1) em casa diante do Arouca, o Sporting regressou aos treinos na ala profissional da Academia na manhã desta segunda-feira, com os titulares da partida frente aos arouquenses a ficarem submetidos apenas a trabalho de recuperação no ginásio. Por sua vez os restantes jogadores do plantel estiveram às ordens de Rúben Amorim, com nota de destaque para a integração de Marcus Edwards na sessão dos leões.





O atacante inglês recuperou de uma gastroenterite, situação que o levou a ser baixa de última hora diante do Arouca no último domingo no Estádio José Alvalade, e já fez parte das opções de Amorim, tendo em vista a preparação para o duelo de quinta-feira frente à Juventus.A partida da 2ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa terá lugar às 20h00 de quinta-feira, sendo que o plantel dos verdes e brancos prossegue a preparação para o encontro esta quarta-feira, com uma sessão de treinos agendada para as 10h30, à porta fechada, na Academia.