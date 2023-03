A poucas horas do duelo com o Arsenal, o Sporting parte para Inglaterra num dia... especial: cumprem-se esta quarta-feira 11 anos do Man.City-Sporting (3-2), em Terras de Sua Majestade, na 2.ª mão dos... 'oitavos' da Liga Europa. Os leões perderam, mas seguiram em frente com a vitória na 1.ª mão (1-0).Antes de a comitiva partir rumo a Inglaterra, ao início da tarde, o plantel do Sporting fará hoje um derradeiro treino matinal na Academia, cujos primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Daí, viajam até Londres, de onde, a partir das 19h, Amorim e um jogador farão a antevisão à visita ao Arsenal.Terça-feira, o Sporting partilhou informações para os cerca de 3 mil adeptos que irão compor o setor visitante no Emirates. O ponto de encontro da falange de apoio leonina será no Highbury Fields, com os adeptos a poderem deslocar-se a pé, num cortejo, ou de metro até ao estádio.