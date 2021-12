Efeméride do dia: primeira Supertaça do Sporting faz hoje 39 anos

O Dia da Restauração da Independência em Portugal foi também o dia - não no mesmo ano - em que o Sporting venceu a primeira de 9 Supertaças Cândido de Oliveira que tem no seu museu. Quer recordar? Vamos a isso!Abrindo o bau, vamos diretamente a 1982, pouco após o leão ter conquistado o campeonato com propriedade, tal como a Taça de Portugal (a 5.ª dobradinha), garantindo um lugar na prova citada no primeiro parágrafo diante do Sp. Braga.Então a dois jogos, a Supertaça nem começou bem, pois a 9 de outubro, os arsenalistas vencem a equipa comandada por António Oliveira, treinador-jogador, por 2-1, deixando para o já extinto Alvalade as decisões.Aconteceu tudo a 1 de dezembro, com o Sporting a aplicar um superlativo 6-1, com hat-trick de Manuel Fernandes, bis de Jordão e outro golo de Lito. Foi, a part dos 5-0 do FC Porto ao Benfica em 1996 e dos 5-0 do Benfica ao Sporting em 2019 a maior goleada registada na competição.