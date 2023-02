Eintracht Frankfurt não assume interesse em St. Juste: «Mudou-se apenas para Lisboa no verão»

O Eintracht Frankfurt tentou nas últimas horas do mercado de janeiro a contratação de Jeremiah St. Juste, por empréstimo, tal como Record adiantou . O central holandês, de 26 anos, que se tarda em impôr no Sporting, com as lesões a não ajudarem, não deixou Alvalade por ser considerado imprescindível pela estrutura do futebol profissional e Rúben Amorim não quer perder o central mais rápido que tem à disposição.A formação de Frankfurt levou uma 'nega' mas o diretor desportivo garantiu agora publicamente que o defesa dos leões não foi pensado."Nunca esteve em equação para nós. Também li isso mas ele apenas se mudou para Lisboa no último verão," justificou assim Markus Krösche ao site do clube.Em temporada de estreia, St. Juste conta 20 presenças oficiais e um golo de leão ao peito.