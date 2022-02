Eleições e assembleia geral no Núcleo do Sporting em Braga

O Núcleo do Sporting em Braga convocou uma assembleia geral e um ato eleitoral para este sábado, pelas 15 horas. De momento, a lista de Daniel Pereira, recandidato à presidência, é a única perfilada para ir a votos para o biénio 2022/2024.Em comunicado, o núcleo sportinguista, aquele que é um dos mais representativos do Minho, sublinha que "além da apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas de 2021 e outros assuntos de interesse para o futuro do Núcleo, as eleições são o ponto alto desta reunião magna".A apresentação de listas candidatas é possível até sábado, o próprio dia do ato eleitoral.