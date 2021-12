Eleições no Sporting: candidaturas têm de ser apresentadas até 3 de fevereiro

Quem quiser concorrer às próximas eleições do Sporting terá de apresentar listas até ao dia 3 de fevereiro, ou seja, ficará agora com pouco mais de um mês para recolher assinaturas e formalizar todo o processo. O ato eleitoral está marcado para 5 de março. Os estatutos do clube determinam, no ponto 2 do artigo 48.º, que "as candidaturas são apresentadas até ao trigésimo dia que preceda a data marcada para a eleição ou até o primeiro dia útil seguinte a esse, se o trigésimo dia for sábado, domingo ou feriado", o que neste caso concreto remete a data limite para 3 de fevereiro.Apesar de não haver nenhuma lista formalizada, está em marcha a recandidatura de Frederico Varandas. Nuno Sousa já anunciou que irá a votos. Ricardo Oliveira também irá concorrer e deverá oficializar a sua candidatura nos primeiros dias do novo ano.A convocatória para as eleições, já disponível no site do clube, está datada da passada quarta-feira, 29, dia em que o Sporting recebeu e venceu o Portimonense. A informação só foi libertada esta sexta-feira, 31 de dezembro, através da publicação no jornal ‘Sporting’. O intervalo de 64 dias entre hoje e 5 de março respeita o prazo estatutário de "sessenta dias completos" que deve separar a convocatória da votação.Ainda de acordo com os estatutos "as candidaturas terão de ser propostas por sócios com capacidade eleitoral ativa que representem, pelo menos, mil votos" e devem ser "acompanhadas dos termos de aceitação dos candidatos.""As eleições da competência da Assembleia Geral fazem-se por lista completa, que englobará todos os órgãos sociais previstos no artigo 34.º dos presentes estatutos, considerando-se eleita a lista que obtiver mais votos do que qualquer uma das outras (…)", pode ler-se no artigo 49.º, número 1.A publicação da convocatória para as eleições, nos termos dos estatutos em vigor, sanciona de forma definitiva que o ato eleitoral de 5 de março não contemplará o recurso a uma segunda volta, como era pretensão de alguns grupos de associados, nem admitirá a possibilidade de recurso ao voto eletrónico remoto, ou à distância, ferramenta que chegou a ser falada para estas eleições mas nunca passou das palavras.O próprio presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Rogério Alves, tinha admitido em outubro que poderia convocar uma AG para alterar os estatutos antes das próximas eleições, de modo a incluir nomeadamente a segunda volta. "Teremos eventualmente, ainda, uma assembleia geral relativamente aos estatutos: é um dossiê no qual iremos pegar a seguir, com serenidade. De acordo com os estatutos, se houver uma AG – como tudo indica que vai haver – relativamente aos estatutos, nomeadamente para sufragar uma eventual segunda volta para as eleições, isso até se aplicará nas próximas eleições", disse Rogério Alves a 21 de outubro.Este cenário não se confirmou e a convocatória para as eleições de 5 de março estipula que "a Assembleia Geral será realizada nas instalações do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, local onde se realizará a votação presencial (…)", por meio de "voto eletrónico", como se tem verificado em anteriores eleições e assembleias gerais.O voto eletrónico à distância continua, portanto, excluído, sendo no entanto possível exercer o voto por correspondência, tal como já sucedia. "Em conformidade com os Estatutos, nomeadamente com o disposto no n.º 4 do artigo 47, será permitido o exercício do voto por correspondência. (…) Só serão considerados válidos os votos por correspondência que sejam recebidos na sede do Sporting até às 20 horas do dia 4 de março de 2022, por ser o último dia útil anterior ao do ato eleitoral", esclarece a convocatória da AG eleitoral.A realização das eleições coincide com o fim-de-semana em que o Sporting recebe o Arouca, em jogo da Liga. O encontro com os arouquenses está pré-agendado para o dia 6 de março, mas a data ainda não está fechada e o mais provável é que venha a ser alterada, pois apenas três dias depois o Sporting desloca-se a Inglaterra para jogar a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com o Manchester City (a 1.ª mão realiza-se a 15 de fevereiro, em Alvalade).A partida com os citizens, esta sim, já tem data definitiva, 9 de março, pelo que a receção ao Arouca poderá acontecer ou no próprio dia das eleições (e recorde-se que a AG de 23 de outubro coincidiu com o jogo frente ao Moreirense) ou ser antecipado eventualmente para o dia 4 desse mês, de modo a garantir um maior intervalo entre os dois desafios, como é do interesse dos leões.De resto, a AG eleitoral "iniciar-se-á pelas 9 horas (…) e encerrará pelas 20 horas desse mesmo dia." A convocatória poderá ser atualizada com regras de acesso, em função da evolução da pandemia em Portugal. "Dada a situação pandémica que atravessamos, será possível que, na data de realização da Assembleia Geral, tenham de ser observados procedimentos impostos pelas autoridades de saúde, bem como por outros preceitos legais ou regulamentares aplicáveis. A Mesa da Assembleia Geral atualizará essa informação na medida do que for sendo decidido a este respeito."