As eleições no Sporting foram agendadas para 5 de março de 2022. O anúncio foi feito no jornal do clube, que está hoje nas bancas. A Assembleia Geral Eleitoral irá decorrer no Pavilhão João Rocha, entre as 9h e as 20h, quando encerram as urnas.Foram, assim, cumpridos todos os requisitos legais na marcação do sufrágio, ou seja, o anúncio feito 60 dias antes do ato (teria de ser marcado para o período entre 1 de março e 30 de abril), como consta dos estatutos.Recorde-se que neste momento há uma candidatura já oficializada, de Nuno Sousa, esperando-se ainda a recandidatura de Frederico Varandas e também uma lista liderada por Ricardo Oliveira, comojá tinha adiantado.