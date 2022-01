Eleições no Sporting: Nuno Sousa propõe reforço de verbas para o recrutamento

Documentos O programa eleitoral de Nuno Sousa na íntegra

A candidatura ‘Pelo Meu Sporting’, de Nuno Sousa, já concluiu o programa que quer submeter à votação dos sócios nas eleições marcadas para 5 de março.O documento, enviado esta tarde para as redações, reúne 100 páginas de propostas "de sportinguistas para sportinguistas!" "E o resultado é um projeto sério, sincero, sentido, sustentado e com substância. Um projeto que respira Sporting!", pode ler-se na informação partilhada com os media.O gestor, de 45 anos, propõe no caso concreto do futebol "quatro pilares fundamentais", a saber "acabar com o subfinanciamento da formação; ter uma política desportiva definida pela SAD e aprovada em Assembleia Geral do clube; apostar definitivamente no futebol feminino; e reestruturação do departamento médico.""Foi referido nos últimos tempos que havia um problema na Academia do Sporting, lançando uma névoa sobre toda a área de formação, sem, no entanto, referir o verdadeiro problema que é a falta de dinheiro canalizado pela SAD para o recrutamento da área de formação. No momento de atrair o recrutamento dos jogadores jovens faz diferença ter dinheiro destinado à sua formação. O problema não é de pessoas, nem da infraestrutura, pois se isso fosse verdade não teríamos tido tantas gerações de jogadores cheios de potencial como poucos clubes conseguem no mundo, sendo o plantel de 2020/21 a prova cabal disto. Por isso, terá de ser pensado o orçamento como um todo e não só para a equipa principal, sob pena de hipotecar-se o futuro pelas decisões de curto prazo de pagar mais aos atletas profissionais e consequentemente ‘secar’ financeiramente a formação", argumenta Nuno Sousa, no seu programa eleitoral, propondo que sejam aprovisionadas "no orçamento da formação verbas destinadas ao aumento de qualidade do recrutamento de jovens atletas."